Казахстанские миротворцы провели 470 операций на Голанских высотах за четыре месяца
Инженерно-саперная группа также уничтожила 350 взрывоопасных предметов и 1 800 единиц боеприпасов.
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Третий национальный миротворческий контингент Казахстана провел 470 оперативных мероприятий на Голанских высотах за четыре месяца службы в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением.
С 19 мая по сентябрь казахстанские военнослужащие 379 раз патрулировали зону ответственности. Кроме того, они организовали 49 временных ночных наблюдательных постов, провели 11 учений сил быстрого реагирования и 11 встреч с представителями местных сообществ.
Отдельное направление работы - разминирование. Инженерно-саперная группа за время службы обнаружила и уничтожила 350 взрывоопасных предметов и 1 800 единиц боеприпасов к стрелковому оружию.
Миротворцы также поддерживают постоянную готовность сил быстрого реагирования. При необходимости они усиливают наблюдательные посты, участвуют в эвакуации персонала ООН и сопровождают представителей Организации и грузы.
Казахстанский контингент продолжает выполнять задачи в соответствии с мандатом ООН и обеспечивать присутствие и готовность к реагированию в своей зоне ответственности.
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