Казахстанские миротворцы провели 470 операций на Голанских высотах за четыре месяца

Третий национальный миротворческий контингент Казахстана провел 470 оперативных мероприятий на Голанских высотах за четыре месяца службы в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением.

С 19 мая по сентябрь казахстанские военнослужащие 379 раз патрулировали зону ответственности. Кроме того, они организовали 49 временных ночных наблюдательных постов, провели 11 учений сил быстрого реагирования и 11 встреч с представителями местных сообществ.

Отдельное направление работы - разминирование. Инженерно-саперная группа за время службы обнаружила и уничтожила 350 взрывоопасных предметов и 1 800 единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

Миротворцы также поддерживают постоянную готовность сил быстрого реагирования. При необходимости они усиливают наблюдательные посты, участвуют в эвакуации персонала ООН и сопровождают представителей Организации и грузы.

Казахстанский контингент продолжает выполнять задачи в соответствии с мандатом ООН и обеспечивать присутствие и готовность к реагированию в своей зоне ответственности.