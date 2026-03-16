В День благотворительности в рамках декады Наурызнама, музеи Казахстана организовали ряд мероприятий, направленных на поддержку детей и семей, нуждающихся в особом внимании и заботе, передает BAQ.KZ.

В Национальном центральном музее Республики Казахстан прошло благотворительное мероприятие для инклюзивных детей «Наурызым мерекем – Наурызым берекем!». Оно было направлено на поддержку детей, популяризацию ценностей милосердия и единства Наурыза, а также содействие их социальной адаптации и творческому развитию. В рамках программы была представлена концертная программа центра искусства и образования «SANAT», детям также вручили подарки от спонсоров.

В свою очередь коллектив Национального музея Республики Казахстан в рамках Дня благотворительности оказал адресную поддержку нуждающимся семьям. Сотрудники музея посетили семьи, воспитывающие нескольких детей, в том числе ребенка, нуждающегося в особом уходе, и передали продуктовые корзины. Эта акция стала еще одним подтверждением того, что Наурыз несет в себе не только атмосферу праздника, но и глубокие традиции взаимопомощи, сострадания и заботы о ближнем.

К благотворительным инициативам присоединился и Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева. Для воспитанников специальной школы-интерната №9 города Алматы здесь организовали культурно-познавательное мероприятие. Дети познакомились с произведениями казахского и мирового изобразительного искусства, узнали о творчестве художников и приняли участие в познавательном квесте. В завершение им вручили памятные подарки.

Проведенные акции стали ярким отражением содержания Дня благотворительности в рамках Наурызнама. Они еще раз подтвердили, что культура и искусство являются важным пространством поддержки, объединения и духовного воспитания, а традиции Наурыза продолжают укреплять в обществе ценности добра, милосердия и солидарности.