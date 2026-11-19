Казахстанские музейные коллекции могут получить площадку за океаном – в США рассматривают возможность организации выставок экспонатов из отечественных музеев. Помимо культурного обмена, Астана и Вашингтон намерены расширять сотрудничество в сфере масс-медиа и обсуждать новые подходы к регулированию цифровой среды.

Вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия обсудили министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев и посол США Джули Стаффт.

Одной из центральных тем стала музейная дипломатия. Американская сторона выразила готовность содействовать укреплению профессиональных связей между музеями двух стран и организации выставок казахстанских экспонатов в США. Для отечественных музеев это возможность не только представить свои коллекции зарубежной аудитории, но и перенять современные практики музейного дела.

Отдельно поговорили об онлайн-платформах и масс-медиа. По просьбе посла министр рассказал о законодательных поправках, которые рассматриваются в Курултае. Они касаются защиты прав граждан, безопасности детей в интернете, борьбы с противоправным контентом и повышения ответственности цифровых платформ.

Казахстан, в свою очередь, заинтересован в изучении американского и международного опыта регулирования цифровой среды.

Не обошли стороной и политическую повестку. Арман Кырыкбаев отметил высокий уровень отношений между президентами Казахстана и США Касым-Жомартом Токаевым и Дональдом Трампом, подчеркнув их значение для развития расширенного стратегического партнерства.

Джули Стаффт также отметила подготовку к участию казахстанского лидера в саммите G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами по приглашению американского президента.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать совместные проекты в сфере культуры, медиа и музейного дела.