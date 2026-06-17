Депутаты Мажилиса Жанат Тайманбаева, Танабек Исабеков и Нурсултан Баймукамбетов выступили с депутатским запросом, в котором предложили усилить контроль за финансированием неправительственных организаций из зарубежных источников.

По словам парламентариев, международные гранты нередко помогают реализовывать важные социальные проекты и приносят реальную пользу обществу.

"Конечно, в нашей стране немало социально значимых грантовых проектов, реализуемых при поддержке иностранных средств. По таким проектам и их эффективной реализации у нас нет никаких возражений", – говорится в запросе.

Однако депутаты считают, что действующая система контроля за иностранным финансированием нуждается в доработке.

В чем проблема

Как отмечают авторы запроса, сегодня законодательство предусматривает предоставление отчетности о зарубежном финансировании только для ограниченного круга организаций.

"Согласно Налоговому кодексу, информация о финансировании из иностранных источников предоставляется лишь по трем направлениям деятельности: оказание юридической помощи, изучение общественного мнения и проведение социологических исследований, а также сбор, анализ и распространение информации", – отметили депутаты.

По их мнению, такая система не позволяет государству получать полную картину о финансовых потоках, поступающих из-за рубежа.

Кроме того, парламентарии обращают внимание на отсутствие эффективного обмена информацией между государственными органами.

"У органов государственных доходов отсутствует постоянный доступ к актуальной информации о финансировании физических и юридических лиц из иностранных источников. Этот вопрос до сих пор не урегулирован на нормативном уровне", – говорится в запросе.

Депутаты также считают, что существующий реестр получателей иностранного финансирования не отражает всей ситуации.

"По данным Комитета государственных доходов, в опубликованный список вошли лишь 105 получателей иностранного финансирования. Между тем объективной и полной информации о масштабах зарубежного финансирования государственные органы не имеют", – заявили они.

Что предложили

Для повышения прозрачности депутаты предлагают расширить контроль за иностранным финансированием и внести изменения в законодательство. В частности, парламентарии предлагают рассмотреть возможность распространения требований по отчетности на все неправительственные организации независимо от вида их деятельности.

"Необходимо рассмотреть вопрос исключения ограничивающих норм, которые позволяют контролировать только отдельные направления деятельности НПО", – считают авторы запроса.

Также депутаты предлагают пересмотреть полномочия государственных органов, отвечающих за взаимодействие с неправительственным сектором, и усилить межведомственный обмен информацией.

"Просим обеспечить возможность получения органами государственных доходов актуальной информации от органов финансового мониторинга и банковского надзора на постоянной основе", – говорится в обращении.

По мнению парламентариев, такие меры позволят повысить прозрачность использования иностранных средств, усилить контроль за финансовыми потоками и обеспечить более эффективную защиту государственных интересов.

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