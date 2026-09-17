С октября три крупнейших нефтеперерабатывающих завода Казахстана перейдут на дизельное топливо, рассчитанное на более низкие температуры. Атырауский НПЗ уже начал переход, Шымкентский подключится 20 сентября, Павлодарский с 1 октября, передает BAQ.KZ.

Атырауский завод с 10 сентября выпускает топливо с предельной температурой фильтруемости от минус 5 до минус 7 градусов. К 1 октября показатель должны довести до минус 15-17 градусов.

Шымкентский НПЗ начнет переход 20 сентября. Сначала топливо будет рассчитано на минус 5-7 градусов, а с 1 октября завод планирует перейти на диапазон минус 15-17 градусов.

Павлодарский НХЗ из-за более холодного климата с 1 октября сразу начнет выпуск топлива с показателем минус 15-17 градусов.

Все три предприятия будут производить межсезонное дизельное топливо марки ДТ-Е-К4.

Чтобы дизель не терял текучесть при похолодании, в него добавляют специальные присадки. Они мешают кристаллам парафина слипаться и забивать топливную систему.

В КазМунайГазе отдельно напомнили, что информация о любых присадках должна быть указана в паспорте качества каждой партии. Если АЗС или нефтебаза добавляет свои реагенты уже после отгрузки с завода, на такую партию необходимо оформить новый паспорт.

Переход на межсезонное топливо завершат в начале октября.