Казахстанские облигации показали рекордную доходность в мае
Казахстан лидирует по доходности IG-бондов, но остаётся под давлением риска.
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Инвестиционные облигации Казахстана показали лучшую доходность среди стран с инвестиционным рейтингом (IG) в мае 2025 года — +0,9% в месяц, сообщает экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на данные Bank of America. Однако вместе с ростом доходности аналитики фиксируют рост опасений: спреды IG бумаг Казахстана расширились на 36 базисных пунктов, что делает страну единственной среди развивающихся рынков с подобной динамикой, передает BAQ.KZ.
В то время как другие рынки демонстрировали сужение рисковых премий (Перу: –96 б.п., Турция: –53 б.п.), Казахстан стал исключением, что, по мнению эксперта, указывает на повышенную страновую настороженность у инвесторов.
В сегменте высокодоходных (HY) бумаг спреды напротив сократились — на 51 б.п., однако рост спроса здесь остался ограниченным по сравнению с Индонезией и Южной Африкой.
Причины осторожности:
- Колебания тенге, зависящего от мировых цен на нефть и внешней торговли;
- Политическая и регуляторная неопределенность, ограничивающая прозрачность;
- Малоликвидность рынка IG-бумаг и его восприимчивая реакция на внешние шоки;
- Геополитический фактор — близость к России и Китаю усиливает восприятие риска.
"Казахстан остаётся страной с "дорогим" риском: доходность высокая, но инвесторы закладывают дополнительную премию за возможные шоки", — отмечает Шамсутдинов.
Несмотря на сильные показатели, инвестиционная привлекательность Казахстана пока остаётся под знаком осторожности, особенно в глазах глобального капитала.
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