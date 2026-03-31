В Астане подвели итоги проекта «Читающая нация». За шесть месяцев в нём приняли участие 189 тысяч человек. С мая инициативу масштабируют на всю страну. Ожидается охват более 1 миллиона казахстанцев.

Во встрече приняли участие Төлен Әбдік, Роза Мұқанова, Қойшығара Салғараұлы, Алдан Смайыл, Қуаныш Жиенбай, Шәрбану Бейсенова, Оңайгүл Тұржан, Жанат Әскербекқызы, Мәди Айымбетов, Сауытбек Абдрахманов, Жанарбек Ашимжанов и Бауыржан Бабажанұлы.

Проект стартовал в сентябре 2025 года в пилотном режиме в Карагандинской и Костанайской областях, а также в Шымкенте. Он реализуется в рамках инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и направлен на формирование культуры чтения.

За шесть месяцев участие в проекте приняли 189 тысяч человек. В среднем участники прочитали от 10 до 15 книг. Как отмечается, ежедневное чтение 30–50 страниц постепенно стало привычкой – от семейных вечеров до школьных обсуждений.

Проект охватывает разные категории – школьников, студентов, педагогов, семьи и государственных служащих. Для каждой группы сформированы списки из 15 произведений, включающие казахскую классику и мировую литературу.

В целях дальнейшего развития создан Попечительский совет при фонде «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация». В его задачи входит определение стратегических направлений, формирование списка литературы и развитие новых инициатив.

«Если мы хотим развиваться и идти вперёд, нам необходимо быть грамотными. А грамотность начинается с чтения книг. Мы активно поддерживаем такие инициативы. Мы не утверждаем, что народ совсем не читает книги, но есть значительная часть общества, которая редко берёт книгу в руки. Думаю, именно на эту аудиторию и направлен данный проект», – отметил писатель, драматург, заслуженный деятель Казахстана Төлен Әбдік.

По словам писательницы, драматурга, заслуженного деятеля Казахстана Розы Мұқановой, казахский народ исторически был читающей нацией. С детства, как она отметила, люди впитывали сказки, легенды и героические жыры батыров – это духовная основа и корни. Поддержка проектов, возрождающих любовь к книге, по её мнению, означает сохранение и приумножение культурного наследия.

В свою очередь лауреат государственной премии, журналист, литературовед и переводчик Сауытбек Абдрахманов отметил, что в ходе встречи состоялся содержательный обмен мнениями с участием известных казахстанских писателей. По его словам, проект, запущенный по инициативе Президента, сегодня демонстрирует высокую актуальность, а также были представлены конкретные механизмы и шаги по его практической реализации.

«Именно интеллектуальное развитие и культура чтения книг вывели сегодняшние развитые государства на вершину прогресса. Хотя этот проект сегодня носит общественный характер, я уверен, что в ближайшее время он станет важной государственной опорой. Моё пожелание – чтобы в каждой казахстанской семье была своя домашняя библиотека. Призываю всех активно читать книги!», – сказал общественный деятель, поэт, депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов.

Проект реализуется общественным фондом «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» совместно с акиматами Карагандинской, Костанайской областей и города Шымкент при поддержке партии Amanat.

Финальные этапы конкурса пройдут в апреле 2026 года. По их итогам определят лучших читателей регионов. С мая проект выйдет на республиканский уровень. Ожидается, что в нём примут участие более одного миллиона казахстанцев.