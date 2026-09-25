Казахстанские пловцы приблизились к пьедесталу на Азиатских играх

Казахстанские спортсмены показали высокие результаты в очередном соревновательном дне по плаванию на XX летних Азиатских играх.

Как выступила Софья Сподаренко

В финале на дистанции 50 метров баттерфляем казахстанка Софья Сподаренко финишировала шестой.

Ее результат – 26,49 секунды.

Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Китая Юфей Жан и У Цинфэн. Бронза досталась японке Рикако Ики.

Какой результат показал Айбат Мырзамуратов

Еще один казахстанский пловец Айбат Мырзамуратов выступил в финале на дистанции 50 метров брассом.

Спортсмен показал результат 27,98 секунды и занял десятое место.

Победителем стал китаец Цинь Хайян, серебро завоевал его соотечественник Лю Цзуньцзе. Бронзовую медаль выиграл представитель Японии Син Охаши.