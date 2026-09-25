Казахстанские пловцы приблизились к пьедесталу на Азиатских играх
25 Сентября 2026, 16:45
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25 Сентября 2026, 16:4525 Сентября 2026, 16:45
129Фото: Архив BAQ.kz
Казахстанские спортсмены показали высокие результаты в очередном соревновательном дне по плаванию на XX летних Азиатских играх.
Как выступила Софья Сподаренко
В финале на дистанции 50 метров баттерфляем казахстанка Софья Сподаренко финишировала шестой.
Ее результат – 26,49 секунды.
Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Китая Юфей Жан и У Цинфэн. Бронза досталась японке Рикако Ики.
Какой результат показал Айбат Мырзамуратов
Еще один казахстанский пловец Айбат Мырзамуратов выступил в финале на дистанции 50 метров брассом.
Спортсмен показал результат 27,98 секунды и занял десятое место.
Победителем стал китаец Цинь Хайян, серебро завоевал его соотечественник Лю Цзуньцзе. Бронзовую медаль выиграл представитель Японии Син Охаши.
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