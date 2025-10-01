Казахстанские пловцы установили рекорд страны на чемпионате Азии в Индии
Пловцы из Казахстана показали лучший результат в истории страны.
Сегодня, 17:55
47Фото: Depositphotos
На чемпионате Азии по плаванию, который проходит в индийском Ахмедабаде, команда Казахстана показала выдающийся результат и переписала историю национального спорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
В дисциплине смешанная эстафета 4×100 метров вольным стилем казахстанские пловцы не только завоевали бронзовые медали, но и установили новый рекорд страны.
В составе сборной выступили Адильбек Мусин, Галымжан Балабек, Софья Сподаренко и София Абубакирова. На финише команда показала время 3 минуты 35,36 секунды, что стало лучшим результатом в истории казахстанского плавания на этой дистанции.
