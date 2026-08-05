Казахстанские пловцы завоевали 17 медалей на турнире в США
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Представители сборной Казахстана по плаванию успешно выступили на международном турнире в Гринсборо (США), завоевав 17 медалей, из которых 13 – золотые. Об этом сообщает Olympic.kz.
По итогам соревнований казахстанские спортсмены выиграли 13 золотых, две серебряные и две бронзовые награды.
Наибольший вклад в медальную копилку внесла София Абубакирова. Она победила на дистанции 50 метров баттерфляем, стала бронзовым призером на 50 метрах на спине, а также выиграла золотые медали в эстафетах 4×50 м и 4×100 м вольным стилем, а также в комбинированной эстафете 4×50 м.
Максим Сказобцов стал победителем на дистанции 100 метров баттерфляем, завоевал серебро на 200 метрах баттерфляем и бронзу на 50 метрах баттерфляем. Кроме того, он выиграл золотые медали в эстафетах 4×50 м, 4×100 м вольным стилем и комбинированной эстафете 4×100 м.
Егор Попов завоевал золото на дистанции 100 метров вольным стилем, а также стал победителем в эстафетах 4×50 м вольным стилем и 4×50 м комбинированным плаванием.
Ришат Жумагулов стал серебряным призером на дистанции 50 метров баттерфляем. Также он выиграл золотые медали в эстафетах 4×50 м вольным стилем и 4×50 м комбинированным плаванием.
Самое читаемое
- Казахстан стал главным покупателем российского шоколада
- 22-летнюю казахстанку ранили ножом на Северном Кипре
- В 100 дворах Семея отремонтируют внутридворовые дороги
- Пять боев без единого поражения: таэквондист из Мангистау выиграл турнир в Южной Корее
- Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление пострадавшего от пожара района Мадрида