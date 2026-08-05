Представители сборной Казахстана по плаванию успешно выступили на международном турнире в Гринсборо (США), завоевав 17 медалей, из которых 13 – золотые. Об этом сообщает Olympic.kz.

По итогам соревнований казахстанские спортсмены выиграли 13 золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

Наибольший вклад в медальную копилку внесла София Абубакирова. Она победила на дистанции 50 метров баттерфляем, стала бронзовым призером на 50 метрах на спине, а также выиграла золотые медали в эстафетах 4×50 м и 4×100 м вольным стилем, а также в комбинированной эстафете 4×50 м.

Максим Сказобцов стал победителем на дистанции 100 метров баттерфляем, завоевал серебро на 200 метрах баттерфляем и бронзу на 50 метрах баттерфляем. Кроме того, он выиграл золотые медали в эстафетах 4×50 м, 4×100 м вольным стилем и комбинированной эстафете 4×100 м.

Егор Попов завоевал золото на дистанции 100 метров вольным стилем, а также стал победителем в эстафетах 4×50 м вольным стилем и 4×50 м комбинированным плаванием.

Ришат Жумагулов стал серебряным призером на дистанции 50 метров баттерфляем. Также он выиграл золотые медали в эстафетах 4×50 м вольным стилем и 4×50 м комбинированным плаванием.