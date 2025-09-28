Казахстанские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на III Играх СНГ
Казахстан уступил сборным России и Беларуси.
Сегодня, 19:32
122Фото: Pixabay.com
На III Играх СНГ, которые проходят в Азербайджане, сборная Казахстана успешно выступила в соревнованиях по плаванию в смешанной эстафете 4×100 метров, завоевав бронзовые медали, передаёт BAQ.KZ.
Казахстанские спортсмены показали достойный результат и поднялись на третью ступень пьедестала почёта, уступив лишь сборным России и Беларуси, занявшим первое и второе места соответственно.
Команда Азербайджана финишировала четвёртой, а замкнула пятёрку сильнейших сборная Узбекистана.
Это достижение стало важным результатом для казахстанской сборной, подтверждающим высокий уровень подготовки и конкурентоспособность отечественных пловцов на международной арене.
