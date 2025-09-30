Казахстанские пловцы завоевали три медали на чемпионате Азии
В первый день турнира в Индии сборная отметилась серебром и бронзой.
Сегодня, 02:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:45Сегодня, 02:45
71Фото: Olympic.kz
Сборная Казахстана успешно стартовала на чемпионате Азии по водным видам спорта, который проходит в индийском Ахмедабаде. В первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали три медали в плавании, передает BAQ.KZ.
На дистанции 100 метров баттерфляем Максим Сказобцов завоевал серебро, а его товарищ по команде Адильбек Мусин показал пятый результат.
София Аубакирова стала второй на дистанции 50 метров на спине. Бронзовую награду Казахстану принесла Софья Сподаренко, которая финишировала третьей на 100-метровке баттерфляем.
Самое читаемое
- Певец ALEM стал одним из лидеров шоу Silk Way Star по итогам второго эпизода
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Арестован прокурор города Рудный
- Казахстанские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на III Играх СНГ
- Энергия будущего: Казахстан и его роль в атомной отрасли