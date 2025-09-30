  • 30 Сентября, 03:35

Казахстанские пловцы завоевали три медали на чемпионате Азии

В первый день турнира в Индии сборная отметилась серебром и бронзой.

Фото: Olympic.kz

Сборная Казахстана успешно стартовала на чемпионате Азии по водным видам спорта, который проходит в индийском Ахмедабаде. В первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали три медали в плавании, передает BAQ.KZ.

На дистанции 100 метров баттерфляем Максим Сказобцов завоевал серебро, а его товарищ по команде Адильбек Мусин показал пятый результат.

София Аубакирова стала второй на дистанции 50 метров на спине. Бронзовую награду Казахстану принесла Софья Сподаренко, которая финишировала третьей на 100-метровке баттерфляем.

