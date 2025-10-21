В Бахрейне стартовал предварительный раунд по пляжному волейболу на Юношеских Азиатских играх, и сборная Казахстана начала турнир с блестящей серии побед, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. 20 октября казахстанские команды провели четыре матча — и во всех вышли победителями. У девушек дуэт Гаяна Галаш — Мерей Кожахметова уверенно обыграл сборные Шри-Ланки (2:0) и Катара (2:0).

Среди юношей пара Алихан Агабек — Оразали Сагыныш сначала взяла верх над Монголией (2:0), а затем вырвала трудовую победу у Китая (2:1). Казахстанские пляжники продолжают борьбу за выход в плей-офф и остаются среди лидеров группового этапа.