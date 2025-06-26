До конца 2025 года все поезда АО "Пассажирские перевозки", курсирующие по 112 маршрутам по стране, будут полностью оснащены современными системами видеонаблюдения и видеоаналитики, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день в вагонах уже установлено около 4000 видеокамер. Все видеопотоки поступают в ситуационный центр, где специалисты в режиме реального времени отслеживают обстановку, анализируют нестандартные ситуации и оперативно реагируют на возможные угрозы.

По данным компании, внедрение видеосистем позволило достичь ощутимых результатов: за последний год уровень правонарушений в поездах снизился на 21%, количество жалоб пассажиров уменьшилось на 32%, а 91% забытых вещей были возвращены владельцам.

Системы видеонаблюдения фиксируют нарушения порядка, помогают обнаруживать оставленные предметы и предупреждать возможные инциденты. Все новые пассажирские вагоны поступают уже с интегрированной видеосистемой.