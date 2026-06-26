Казахстанские пункты пропуска с Узбекистаном будут работать круглосуточно

Мажилис ратифицировал Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о пунктах пропуска через государственную границу.

Согласно протоколу, меняется статус пунктов пропуска "Сырдарья – Малик" и "Целинный – Ок олтин". Они переводятся из категории двусторонних в международные. Также изменяется режим их работы – с функционирования в светлое время суток на круглосуточный.

Отмечается, что ратифицированные изменения направлены на увеличение пропускной способности пограничных пунктов и развитие транзитно-транспортного потенциала между Казахстаном и Узбекистаном.