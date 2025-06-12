Беспорядки в Лос-Анджелесе, разгоревшиеся в последние дни, стали очередным испытанием для американской системы государственного управления. Как отметили казахстанские политологи, протесты, начавшиеся в минувшую пятницу, свидетельствуют не только о напряжении в обществе, но и о нарастающем конфликте между федеральной и региональной властью США. Об этом они рассказали в своём интервью для BAQ.KZ.

По словам эксперта в области международных отношений и политологии Ералы Нуржумы, причиной протестов стали иммиграционные рейды, инициированные администрацией Дональда Трампа, а также его жёсткая риторика по миграционному вопросу.

"Это уже не раз становилось поводом для конфликта между федеральной и региональной властью. Мы знаем — и в первый срок президентства Трампа, и уже во второй срок — этот вопрос стоит остро. Но для начала надо разобраться в государственном строе Америки, который в корне отличается от нашей", — пояснил он.

Нуржума напомнил, что США построены на принципе федерализма, где каждый штат обладает значительной самостоятельностью.

"Каждый штат суверенен. И губернатор — первое лицо штата, которого можно сравнить с президентом, — избирается на прямых всеобщих выборах и несёт ответственность перед жителями конкретного штата, где он был избран, а не перед федеральными властями", — подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация в Лос-Анджелесе обострилась после того, как в пригород округа, где проживает большое количество латиноамериканских мигрантов, были введены подразделения Национальной гвардии без согласия губернатора.

"Федеральные войска могут вмешиваться в дела штата только в случае иностранного вторжения либо какого-либо восстания, которое несёт угрозу для государственной безопасности. По мнению властей, никакого риска не было, чтобы пойти на этот шаг. И это было без согласия того же губернатора — первого лица штата. Это — нарушение норм федеральной конституции и попытка давления со стороны центра. Поэтому губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подал в суд на решение Дональда Трампа", — отметил Нуржума.

Он считает, что происходящее — это скорее политический кризис, нежели сами беспорядки, которые для США достаточно частое явление и не считаются поводом для беспокойства на федеральном уровне.

"И здесь нужно отметить, что Калифорния — это исконно демократический штат. Его губернатор Гэвин Ньюсом — демократ, давний оппонент и республиканской партии, в частности самого Дональда Трампа", — добавил он.

По мнению Ералы Нуржумы, массовые протесты вряд ли приведут к серьёзной дестабилизации — у США достаточно ресурсов, чтобы контролировать подобные ситуации.

"Если беспорядки продолжатся, под ударом окажется и сам Гэвин Ньюсом — как с точки зрения общественного давления, так и возможных юридических провокаций. Однако это может сыграть ему на руку: он может стать символом сопротивления и укрепить позиции внутри демпартии", — отметил Нуржума.

В то же время, как считает политолог, Дональд Трамп способен использовать происходящее для мобилизации своей электоральной базы — особенно среди сторонников жёсткого порядка. Однако вмешательство в дела штата без согласия местных властей может повлечь обвинения в авторитаризме и ударить по Трампу в глазах умеренных избирателей.

"Эти события не перерастут в гражданскую войну. Но если стороны не удержат ситуацию в правовом поле, кризис между федеральным центром и штатами может углубиться. Это политическая война", — резюмировал он.

Политолог Газиз Абишев, в свою очередь, отметил, что в происходящем нет ничего необычного для США, и воспринимать события как чрезвычайные не стоит.

"В событиях в ЛА нет ничего сверхординарного. В США периодически возникают такие события. Это — столкновение двух принципиальных позиций: либеральной и консервативной, промигрантской и антимигрантской. Вопрос в том, что большая часть населения США понимает пагубность неконтролируемой нелегальной миграции, и у президента Трампа крепкий мандат в деле её ограничения", — говорит он.

По его словам, это вряд ли повлияет на устойчивость действующей администрации.

"Если они будут действовать в соответствии с законом, то суды будут на стороне Трампа. Вопрос лишь в том, сможет ли он мобилизовать сторонников и госаппарат в том, чтобы настоять на своём", — заявил он.

Развитие ситуации, как считает Абишев, будет зависеть от политического использования этих событий.

"Не думаю, что это повлияет как-то сильно. Разве что другие регионы, вроде Техаса, ещё больше повысят свою инвестиционную привлекательность. Но демократы будут использовать происходящее с прицелом на мидтермы осени 2026 года. Всё происходящее будет иметь смысл в том, как его будут использовать политики. Для них это просто эпизод в большой борьбе за власть — и межпартийной, и внутрипартийной", — подчеркнул Абишев.

Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе протесты вряд ли повлекут системные потрясения, однако усиливающийся институциональный конфликт между федеральной и региональной властью в США может оказать влияние на ход предвыборной кампании 2026 года.