Министерство внутренних дел Казахстана оперативно отреагировало на видеообращение туристки, в котором она выразила обеспокоенность действиями сотрудников полиции и рассказала о ситуации, произошедшей с её знакомыми. Также она упомянула, что её саму остановили для проверки документов вместе с близкими, передает BAQ.KZ.

Российские блогеры-путешественники Лера и Вова, путешествующие по миру на старой "Жигулях", поделились инцидентом с полицией в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Пост в Instagram, уже удалённый, стал поводом для публичного обсуждения.

Туристы рассказывали, что их друзей остановили и заставили продуть алкотестер. Хотя прибор показал 0,00 промилле, вскоре в документах якобы появилась цифра 0,17 промилле, что повлекло лишение прав и штраф в 1,5 млн тенге.

Позже остановили и саму Леру с супругом, забрали документы, но они достали камеры — и после этого полицейские отпустили их.

"Мы читали до того, как приехали в Казахстан, о том, что здесь разводит полиция, что нужно быть аккуратнее", - говорила путешественница на видео.

Сразу после публикации представители МВД связались с автором, выслушали её позицию и поблагодарили за обратную связь. Туристка отметила внимательное отношение, оперативность и открытость ведомства, подчеркнув высокий уровень гостеприимства.

Как пояснили в МВД, действия сотрудников полиции были частью плановых мероприятий по обеспечению дорожной безопасности в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

В министерстве подчеркнули: любые противоправные действия со стороны полицейских пресекаются жёстко и безотлагательно. Приоритет — законность, защита прав граждан и обеспечение безопасности всех, кто находится в стране.

МВД продолжит усиливать меры по созданию безопасной и комфортной среды для туристов. Гостям при въезде выдают карточки с QR-кодом, ведущим на мультиязычный портал SafeTravel.kz, где размещена полезная информация, рекомендации, экстренные контакты и ссылки на приложения. Туристические карты распространяются в Астане, Алматы и Туркестанской области.