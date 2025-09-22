Казахстанские полицейские завоевали "серебро" на международном турнире в Урумчи
Полицейские соревновались в вольной борьбе, кикбоксинге, стрельбе из различных видов оружия.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная команда МВД Казахстана стала серебряным призёром международного турнира среди полицейских, который впервые прошёл 8–11 сентября в китайском городе Урумчи. В соревнованиях участвовали представители правоохранительных органов Китая и стран Центральной Азии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские соревновались в вольной борьбе, кикбоксинге, стрельбе из различных видов оружия, а также демонстрировали навыки тактических операций по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности. Казахстанцы заняли второе место, уступив лишь хозяевам турнира - сборной Китая.
Отмечается, что инициатором проведения соревнований выступил министр внутренних дел Казахстана. Идея была озвучена в 2024 году на первой встрече министров внутренних дел и общественной безопасности стран Центральной Азии и Китая в Ляньюньгане.
По мнению организаторов, такие турниры способствуют укреплению международного сотрудничества, обмену опытом и повышению профессиональной подготовки полицейских.
Самое читаемое
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Президент Казахстана обсудил сотрудничество в урановой отрасли с главой Cameco
- $100 тысяч за рабочую визу: Трамп меняет правила игры для айти-специалистов
- 12 тысяч туристов из 45 стран приехали в Астану на концерт Backstreet Boys
- Саясат Нурбек рассказал о сотрудничестве с ETS и Смитсоновским институтом