  • 22 Сентября, 17:18

Казахстанские полицейские завоевали "серебро" на международном турнире в Урумчи

Полицейские соревновались в вольной борьбе, кикбоксинге, стрельбе из различных видов оружия.

Сегодня, 08:30
Фото: polisia.kz

Сборная команда МВД Казахстана стала серебряным призёром международного турнира среди полицейских, который впервые прошёл 8–11 сентября в китайском городе Урумчи. В соревнованиях участвовали представители правоохранительных органов Китая и стран Центральной Азии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские соревновались в вольной борьбе, кикбоксинге, стрельбе из различных видов оружия, а также демонстрировали навыки тактических операций по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности. Казахстанцы заняли второе место, уступив лишь хозяевам турнира - сборной Китая.

Отмечается, что инициатором проведения соревнований выступил министр внутренних дел Казахстана. Идея была озвучена в 2024 году на первой встрече министров внутренних дел и общественной безопасности стран Центральной Азии и Китая в Ляньюньгане.

По мнению организаторов, такие турниры способствуют укреплению международного сотрудничества, обмену опытом и повышению профессиональной подготовки полицейских.

