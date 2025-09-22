Сборная команда МВД Казахстана стала серебряным призёром международного турнира среди полицейских, который впервые прошёл 8–11 сентября в китайском городе Урумчи. В соревнованиях участвовали представители правоохранительных органов Китая и стран Центральной Азии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские соревновались в вольной борьбе, кикбоксинге, стрельбе из различных видов оружия, а также демонстрировали навыки тактических операций по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности. Казахстанцы заняли второе место, уступив лишь хозяевам турнира - сборной Китая.

Отмечается, что инициатором проведения соревнований выступил министр внутренних дел Казахстана. Идея была озвучена в 2024 году на первой встрече министров внутренних дел и общественной безопасности стран Центральной Азии и Китая в Ляньюньгане.

По мнению организаторов, такие турниры способствуют укреплению международного сотрудничества, обмену опытом и повышению профессиональной подготовки полицейских.