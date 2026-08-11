Казахстанские предприниматели смогут оформить корпоративную Visa онлайн
В сентябре в приложении также планируют запустить сервис Smart Contract для электронного оформления договоров и сделок.
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Казахстанские предприниматели вскоре смогут оформить корпоративную банковскую карту Visa непосредственно через приложение eGov Business без посещения банка. Кроме того, уже в сентябре в приложении планируется запуск сервиса Smart Contract. Об этом на заседании Правительства сообщил Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.
По его словам, корпоративную карту после оформления можно будет сразу добавить в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.
«Совсем скоро предприниматели смогут оформить корпоративную банковскую карту Visa прямо в приложении eGov Business, без визита в банк, и сразу добавить ее в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Реквизиты карты будут под рукой в приложении, но платформа их не хранит и не видит – за это отвечают банк и Visa», – рассказал Жаслан Мадиев.
Еще одно нововведение ожидается уже в сентябре. В eGov Business планируется запуск сервиса Smart Contract.
С его помощью предприниматели смогут полностью в электронном формате оформлять договоры и сделки, в том числе соглашения с подрядчиками.
«Договора и сделки, включая договоры с подрядчиками, можно будет оформлять полностью в электронном виде с подписанием ЭЦП. Без бумаги и посредников», – сообщил министр.
Сейчас eGov Business объединяет государственные услуги и сервисы для предпринимателей. В приложении доступны процедуры, связанные с регистрацией бизнеса, открытием счета, получением лицензий, изменениями в структуре компании и рядом других процессов.
В 2026 году обновленное приложение скачали 135 тысяч раз. Ежемесячно им пользуются около 35 тысяч предпринимателей.
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