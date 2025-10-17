В Казахстане обязательная маркировка действует пока лишь для нескольких категорий товаров. В то же время в России более 20 категорий уже подлежат маркировке, включая косметику, бытовую технику, автотовары и игрушки, передает BAQ.KZ.

Без маркировки продажа таких товаров на территории России запрещена, что создаёт ограничения для казахстанских предпринимателей

О том, как действующие правила маркировки влияют на предпринимателей, экспорт и внутренний рынок, рассказала руководитель отдела привлечения Wildberries в странах СНГ Евгения Савенкова-Петриченко.

"Для нас крайне важно, чтобы наши партнёры и селеры могли маркировать продукцию и спокойно вывозить её из Казахстана для продажи в России. Сейчас уже удалось получить маркировку для текстиля и обуви, вся лёгкая промышленность успешно маркируется, и казахстанские предприниматели могут развивать внутренний бизнес и экспортировать продукцию. В то же время мы стремимся расширить маркировку на все категории товаров, чтобы предприниматели могли работать легально, налоги оплачивались внутри страны, а процесс продаж был прозрачным и понятным. Для этого мы активно сотрудничаем с государственными органами, министерством торговли, отраслевыми организациями, Казахтелекомом и системой Танба. Наша цель- создать условия, при которых бизнес может развиваться без ограничений и соблюдать законодательство как в Казахстане, так и при экспорте в Россию", — рассказала она.

По ее словам, расширение маркировки и упрощение процедур позволит повысить прозрачность рынка, защитить законопослушных предпринимателей и обеспечить безопасный экспорт казахстанских товаров в Россию.