Казахстанские предприятия получат шанс участвовать в строительстве первой АЭС
В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии прошло совещание, посвящённое вопросам локализации производства в рамках строительства первой атомной электростанции. Основной акцент — вовлечение отечественных предприятий, трансфер технологий, поддержка местной промышленности и создание рабочих мест, передаёт BAQ.KZ.
Значительная часть затрат на АЭС направляется на строительство вспомогательных сооружений, инженерных систем и сервисов, что открывает широкие возможности для казахстанских подрядчиков. Среди ключевых мер — подготовка промышленных предприятий к требованиям атомной отрасли, развитие местных мощностей и формирование устойчивой занятости.
Одним из решений станет создание специального реестра поставщиков товаров, работ и услуг для атомной энергетики. Планируется запуск цифровой платформы, которая обеспечит прозрачность процедур, контроль качества и равный доступ к проекту.
"Реализация Комплексного плана позволит модернизировать отечественные предприятия, привлечь сотни компаний в цепочку поставок и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса", — отметил председатель Агентства А. Саткалиев.
Государственные органы проведут углублённый анализ промышленности и строительного сектора, а параллельно продолжится работа по созданию реестра и цифровой платформы.
