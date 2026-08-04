Казахстанские призеры Международной олимпиады по лингвистике вернулись на родину

Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова встретила национальную сборную, вернувшуюся с Международной олимпиады по лингвистике, прошедшей в Бухаресте (Румыния), и поздравила школьников с выдающимся результатом.

Впервые в истории Казахстана все четыре участника национальной команды стали призерами престижной олимпиады.

Бронзовую медаль завоевал Шынгыс Карасаев. Рамазан Бутантаев, Аслан Ажибаев и Кирилл Тургумбаев были удостоены почетных грамот.

На олимпиаде участники решали сложные задачи, основанные на структуре и закономерностях различных языков мира, продемонстрировав высокий уровень логического мышления, аналитических способностей и умение выявлять скрытые языковые закономерности.

Руководителем национальной сборной выступила студентка Ягеллонского университета Дана Оспанова.

В Министерстве просвещения отметили, что исторический результат стал итогом системной работы по поддержке талантливых школьников, профессионализма педагогов и поддержки со стороны родителей.