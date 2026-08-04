Казахстанские призеры Международной олимпиады по лингвистике вернулись на родину
Юные лингвисты, добившиеся исторического успеха на международной олимпиаде, вернулись в Казахстан.
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Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова встретила национальную сборную, вернувшуюся с Международной олимпиады по лингвистике, прошедшей в Бухаресте (Румыния), и поздравила школьников с выдающимся результатом.
Впервые в истории Казахстана все четыре участника национальной команды стали призерами престижной олимпиады.
Бронзовую медаль завоевал Шынгыс Карасаев. Рамазан Бутантаев, Аслан Ажибаев и Кирилл Тургумбаев были удостоены почетных грамот.
На олимпиаде участники решали сложные задачи, основанные на структуре и закономерностях различных языков мира, продемонстрировав высокий уровень логического мышления, аналитических способностей и умение выявлять скрытые языковые закономерности.
Руководителем национальной сборной выступила студентка Ягеллонского университета Дана Оспанова.
В Министерстве просвещения отметили, что исторический результат стал итогом системной работы по поддержке талантливых школьников, профессионализма педагогов и поддержки со стороны родителей.
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