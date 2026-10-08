Казахстанские продукты хотят вывести на полки Италии

Казахстанские растительные масла, мед, сладости, мука, зерно, бобовые и органические продукты могут появиться в итальянских магазинах. Возможность прямых поставок обсудили во время рабочей поездки министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева в Италию.

Один из самых практичных вариантов предложили на переговорах с Crai Mediterranea. Казахстанская продукция может сначала появиться на отдельных полках в магазинах, а затем, если продажи покажут результат, поставки планируют расширить через сеть Gruppo CRAI.

Рассматривается и другой формат. Казахстанские предприятия могут выпускать продукцию под собственными торговыми марками итальянской группы.

Потенциал экспорта оценили еще в $307,5 млн

Италия уже остается крупным торговым партнером Казахстана. По итогам 2025 года товарооборот двух стран составил около $16,9 млрд.

За январь-июль 2026 года он достиг $9,79 млрд. При этом почти $9 млрд пришлось на экспорт из Казахстана. Импорт итальянской продукции составил $789,6 млн и вырос на 13,5%.

Казахстанская сторона считает, что объем поставок в Италию можно дополнительно увеличить примерно на $307,5 млн.

Речь идет о продукции металлургии, нефтехимии, пищевой и химической промышленности, машиностроения.

В феврале в Алматы уже открылся Казахстанско-Итальянский торговый дом. Через него планируют помогать компаниям выходить на рынок, искать партнеров и сопровождать совместные проекты.

Италия заинтересовалась казахстанским сырьем для биоэнергетики

Еще одно направление связано с сельским хозяйством.

Представители ASSOEBIOS, объединяющей итальянских участников рынка устойчивых биожидкостей, заявили об интересе к казахстанскому сельхозсырью.

Среди возможных поставок названы подсолнечник, рапс, растительные масла и продукты переработки масличных культур. Итальянские компании рассматривают их для дальнейшего производства и применения в биоэнергетике.

Отдельно обсуждались растениеводство, переработка зерна и животноводство.

Критические минералы, дата-центры и Средний коридор

Переговоры вышли далеко за рамки продовольствия.

С компаниями Blacktrace и Value Partners обсуждались проекты по глубокой переработке критических минералов и редкоземельных металлов, развитию Среднего коридора, водосберегающим технологиям, строительству центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Казахстан предложил выбрать несколько пилотных проектов и уже по ним определить инвесторов, технологических партнеров и формат работы.

При этом казахстанская сторона рассчитывает, что зарубежные проекты будут сопровождаться локализацией производства, передачей инженерных компетенций, участием местных подрядчиков и подготовкой кадров.

Итальянские железнодорожные и логистические компании пригласили к проектам на Транскаспийском международном транспортном маршруте с участием портов Актау и Курык.

Казахстан хотят протестировать как рынок для нового бизнеса

Компания CoolXp рассматривает Казахстан как площадку для выхода в Центральную Азию.

Сначала оборудование предлагают протестировать в Астане и Алматы. Если проект наберет необходимые объемы, следующим этапом может стать локализация сервисного обслуживания, расходных материалов и отдельных компонентов.

Казахстан и Италия договорились продолжить работу уже по конкретным проектам и компаниям. Минторговли и QazTrade намерены помогать бизнесу устанавливать контакты с госорганами, институтами развития и потенциальными партнерами.