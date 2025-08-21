В Гуанчжоу состоялась Торгово-экономическая миссия Казахстана (ТЭМ), на которой отечественные компании заключили экспортные контракты на $45 млн. Основными товарами, вызвавшими интерес китайских партнёров, стали рапсовое масло, кормовая мука и ячмень, передает BAQ.KZ.

Кроме того, представители бизнеса провинции Гуандун проявили значительный интерес к казахстанским продуктам с уникальной спецификой — сухому верблюжьему молоку, натуральным сокам и сухарикам. Эти позиции могут стать новым направлением расширения экспорта в КНР.

Форум открыл министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев. Он отметил, что за первое полугодие 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг почти $15 млрд, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельно министр подчеркнул роль провинции Гуандун — крупнейшей экономики Китая с ВВП $1,9 трлн, где за прошлый год торговля с Казахстаном выросла на 37,3%.

В рамках миссии также подписан меморандум о сотрудничестве между "QazTrade" и Guangdong Chamber of Commerce of Importers & Exporters. Помимо торговых контрактов обсуждались перспективы транзитного взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и инвестиционные проекты.

"Казахстан готов стать золотым мостом для выхода на рынки Центральной Азии, СНГ, Ближнего Востока и Европы", — заявил Арман Шаккалиев, пригласив предпринимателей Гуандуна к более активному сотрудничеству.

По итогам миссии стороны договорились расширять поставки и запускать новые совместные инициативы, что укрепит межрегиональное партнёрство и создаст новые экспортные возможности для Казахстана.