В Казахстане продолжается контроль за фортификацией пшеничной муки – процесса обогащения продуктов питания витаминами и минералами, передает BAQ.KZ.

Фортификация является одним из ключевых инструментов профилактики дефицита витаминов и минералов, особенно среди детей и беременных женщин, отмечают в Министерстве здравоохранения.

Согласно требованиям статьи 111 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", пшеничная мука высшего и первого сортов, находящаяся в обороте на территории страны, подлежит обязательной фортификации. В муку должны добавляться железо, фолиевая кислота, цинк и витамины группы B. Нарушения контролируются органами санитарно-эпидемиологического надзора, а информация о фортификации указывается на маркировке продукции.

В 2025 году проведено исследование 118 образцов муки (всего 464 исследования). Из них 57 образцов (48,3%) – продукция отечественных производителей, 61 образец (51,7%) – продукция стран СНГ. По результатам проверок 9 образцов (7,6%) не соответствовали требованиям по содержанию железа и цинка.

По выявленным нарушениям выданы 5 предписаний, наложены административные штрафы на казахстанских производителей.

Министерство здравоохранения подчеркивает важность соблюдения стандартов фортификации, поскольку это напрямую влияет на здоровье населения и снижение риска анемии.