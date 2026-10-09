Казахстанские производители получат новые возможности благодаря модернизации коммунальной инфраструктуры

Обновление коммунальной инфраструктуры – это не только ремонт сетей и замена изношенного оборудования, но и новые возможности для отечественной промышленности. Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) призван обеспечить казахстанские предприятия заказами, стимулировать расширение производства и создание рабочих мест.

Ставка на отечественную продукцию

Одним из приоритетов МЭКС является привлечение казахстанских производителей к модернизации коммунальной инфраструктуры. Для реализации проектов необходимы тысячи тонн труб, километры кабеля, трансформаторы, насосы и котельное оборудование. Значительную часть этой продукции выпускают отечественные предприятия.

При этом ключевое значение имеет реальное производство внутри страны. Компании, которые импортируют готовую продукцию и перепродают ее, не относятся к отечественным товаропроизводителям. Такой статус предполагает, что предприятие действительно производит продукцию на территории Казахстана.

Отечественные производители также должны подтвердить соответствие своей продукции проектной документации и установленным техническим требованиям. Таким образом, приоритет казахстанской продукции не отменяет требований к ее качеству и надежности.

На отдельных объектах доля отечественного содержания достигает 100%

Казахстанская продукция уже применяется при модернизации объектов тепло-, водо- и электроснабжения в различных регионах страны. На многих объектах доля отечественного содержания превышает 95%, а в отдельных проектах достигает 100%.

При этом единый показатель для всей программы не применяется. Доля отечественного содержания рассчитывается отдельно для каждого объекта с учетом его специфики, проектных решений и наличия необходимого оборудования казахстанского производства.

Тепломагистрали, водоочистные сооружения и электростанции требуют разных материалов и технических решений, поэтому уровень локализации зависит от конкретного проекта.

Развитие отечественного производства в рамках МЭКС позволит направлять часть средств на закупку казахстанской продукции, поддерживать промышленный сектор и формировать дополнительные возможности для развития предприятий внутри страны.

Что могут предложить казахстанские предприятия

Отечественные предприятия, участвующие в модернизации, представляют разные отрасли.

В сфере теплоснабжения ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод» выпускает стальные трубы, ТОО «Изоплюс Центральная Азия» специализируется на производстве предварительно изолированных труб, ТОО «Азиякотломаш» изготавливает котельное оборудование, а ТОО «Энергокомплект» - шаровые краны и комплектующие.

В сфере водоснабжения ТОО «СТЗ Арыстан» производит полиэтиленовые трубы, ТОО «Amitech Astana» - стеклопластиковые трубы, а ТОО «POLYTECH Astana» - трубы для систем водоснабжения и канализации. Региональные заводы железобетонных изделий поставляют на стройплощадки колодезные кольца, лотки и плиты.

В сфере электроэнергетики АО «Кентауский трансформаторный завод» выпускает трансформаторы и комплектные подстанции, ТОО «Казэнергокабель» специализируется на поставках силовых и контрольных кабелей, ТОО «Казцентрэлектропровод» изготавливает кабельно-проводниковую продукцию, а ТОО «Силумин-Восток» - распределительные щиты и шкафы управления.

Это лишь отдельные примеры отечественных производителей. Конкретных поставщиков для каждого проекта определяют по итогам закупочных процедур с учетом соответствия продукции техническим требованиям.

Как стальная лента становится трубой

Среди отечественных товаропроизводителей особое место занимает трубный завод ТОО «ТЭМПО Казахстан», который расположен в индустриальной зоне города Сарани Карагандинской области. Производственный комплекс введен в эксплуатацию 12 декабря 2025 года. После пусконаладочных работ во втором квартале 2026 года предприятие приступило к серийному выпуску продукции.

В цехе стальная лента постепенно приобретает форму трубы, ее края соединяются продольным сварным швом, после чего изделие проходит проверку. Так металл становится частью будущей теплотрассы, водопровода или промышленной сети. Завод выпускает круглые трубы диаметром от 57 до 133 миллиметров с толщиной стенки от трех до пяти миллиметров, а также профильные трубы квадратного сечения для строительства и промышленности. Запуск новой линии трубоэлектросварочного агрегата ТЭСА-630 позволил предприятию выпускать прямошовные трубы большего диаметра.

Проектная мощность предприятия составляет до 300 тыс. тонн продукции в год, заявленный уровень локализации производства — 100%, площадь производственной территории - 27 гектаров. Сейчас здесь работают 388 человек. После выхода завода на плановую мощность число рабочих мест увеличится до 632. Продукция предприятия предназначена для рынков Казахстана и стран ЕАЭС.

Почему важно качество сварного шва

Производство прямошовных труб требует высокой точности. Решающее значение имеют свойства металла, геометрия изделия и качество сварного шва. После формовки трубы ее размеры, поверхность и сварной шов обязательно проверяют.

Для городской инфраструктуры это не просто техническая деталь. После монтажа труба будет работать под давлением и должна выдерживать нагрузки на протяжении многих лет. Поэтому надежность будущей сети начинается именно в цехе, с качества металла и правильно выполненного сварного шва.

В августе 2026 года завод с рабочим визитом посетил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев. Ему презентовали действующие производственные линии и планы расширения ассортимента труб. В тот же день он побывал на объектах, где полным ходом идет модернизация. Это тепломагистрали, водоочистные сооружения, линии электропередачи и подстанции, которые обновляются в рамках нацпроекта МЭКС.

Две стороны одной цепочки

Производство труб и оборудования и обновление коммунальных сетей - два взаимосвязанных звена одной цепочки. Инфраструктурные проекты создают спрос на отечественную продукцию, а казахстанские предприятия обеспечивают материальную основу для их реализации. В этом контексте завод «ТЭМПО Казахстан» в индустриальной зоне Сарани следует рассматривать как пример новых производственных мощностей, которые могут быть задействованы в масштабной модернизации страны.

Главная особенность Нацпроекта МЭКС заключается в том, что средства, направляемые на обновление инфраструктуры, должны одновременно работать и на развитие казахстанской промышленности. Такой подход призван обеспечить долгосрочный результат как для качества коммунальных услуг, так и для производственного потенциала страны.

Справка: Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуется по всей республике до 2029 года. Он направлен на снижение износа коммунальной инфраструктуры до 40% и сокращение риска аварий на 20%.