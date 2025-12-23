Казахстанские прыгуны выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии
Сегодня, 01:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:29Сегодня, 01:29
79Фото: НОК РК
Мужская сборная Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина приняла участие в этапе Кубка мира, который прошёл в Энгельберге (Швейцария), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Соревнования проходили в течение двух дней. В первый день этапа в решающий раунд сумел пробиться Данил Васильев, по итогам выступления занявший 42-е место.
Во второй соревновательный день квалификацию преодолел Илья Мизерных. Казахстанский спортсмен показал результат, позволивший ему финишировать на 22-й позиции.
Самое читаемое