Мужская сборная Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина приняла участие в этапе Кубка мира, который прошёл в Энгельберге (Швейцария), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Соревнования проходили в течение двух дней. В первый день этапа в решающий раунд сумел пробиться Данил Васильев, по итогам выступления занявший 42-е место.

Во второй соревновательный день квалификацию преодолел Илья Мизерных. Казахстанский спортсмен показал результат, позволивший ему финишировать на 22-й позиции.