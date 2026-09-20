Казахстанские пятиборцы завоевали бронзовую медаль Азиатских игр

Мужская сборная Казахстана по современному пятиборью завоевала бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

По итогам командного зачета казахстанские пятиборцы заняли третье место, вернув Казахстан на пьедестал Азиатских игр в этой дисциплине спустя 16 лет. В последний раз представители страны завоевывали медаль Азиады в современном пятиборье в 2010 году.

В финальных соревнованиях Казахстан представляли Тихон Варехин, Темирлан Абдраимов, Лев Чувашов. Все четыре казахстанских спортсмена успешно преодолели полуфинальный этап и вышли в решающую стадию турнира.

В программу современного пятиборья входят фехтование, плавание, преодоление полосы препятствий и комбинированная дисциплина laser run, объединяющая бег и стрельбу.

Бронзовая награда стала важным результатом для казахстанского современного пятиборья и прервала 16-летний период без медалей на летних Азиатских играх.

Медаль мужской команды также пополнила копилку сборной Казахстана в первый соревновательный день XX летних Азиатских игр.

Напомним, XX летние Азиатские игры проходят в Аичи–Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года.