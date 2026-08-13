Если родинка на теле начинает менять цвет, увеличиваться в размере или менять форму, не стоит оставлять это без внимания. В некоторых случаях такие изменения могут быть признаком рака кожи. Казахстанские специалисты разработали приложение MendiSkin, которое помогает вовремя заметить подобные изменения. Пользователь фотографирует родинку на смартфон, а искусственный интеллект анализирует изображение по клиническим признакам, которые используют врачи. Сейчас проект готовится к этапу валидации. Корреспондент BAQ.KZ узнал у авторов проекта, как работает приложение.

Контроль родинки с помощью смартфона

В Назарбаев Университете состоялся финал программы Social Startup 2026. На конкурс поступило 83 заявки, 15 из которых вышли в финал. Четыре проекта стали победителями. Один из них – MendiSkin.

Фото: BAQ.kz

Проект разработали врач, доктор медицинских наук Назарбаев Университета Анель Амантаева и Сымбат Баяхметова.

Название проекта состоит из двух частей: Men означает «родинка», а skin – «кожа».

Приложение работает достаточно просто: пользователь фотографирует родинку на своем теле с помощью смартфона. Искусственный интеллект анализирует изображение, обращая внимание на цвет, размер, форму и другие клинические признаки родинки.

Система опирается на критерии ABCDE, которые используются врачами. Кроме того, пользователь может повторно сфотографировать одну и ту же родинку спустя некоторое время и сравнить изменения.

По словам авторов проекта, такая возможность помогает человеку систематически следить за состоянием кожи и при обнаружении подозрительных изменений своевременно обращаться к врачу.

Почему важно вовремя заметить рак кожи

Рак кожи – это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток кожи. Некоторые его признаки могут проявляться в виде изменений родинок или других пятен на коже. Поэтому человеку важно обращать внимание на изменения на собственном теле и при возникновении подозрений обращаться к врачу.

При этом изменение родинки не обязательно означает наличие рака. Точную причину таких изменений может определить только специалист после медицинского обследования.

В то же время регулярное наблюдение за состоянием кожи может быть полезным. Именно из этой потребности и возникла идея казахстанского проекта MendiSkin.

Главная задача MendiSkin – не заменить врача. Приложение призвано помочь человеку самостоятельно следить за состоянием кожи и своевременно обратиться к специалисту при обнаружении подозрительных изменений.

Технология может быть особенно полезна людям, у которых ограничены возможности регулярно посещать дерматолога. Однако фотография, сделанная на смартфон, не заменяет медицинское обследование. Окончательный диагноз ставит врач, – отмечают авторы проекта.

Как проверяется точность ИИ

Сейчас команда MendiSkin готовится к самому ответственному этапу – валидации проекта. По словам авторов, достигнута договоренность с двумя крупными онкологическими центрами Астаны.

В клиниках будут собираться фотографии пациентов, данные об их диагнозах и результаты биопсии. Затем результаты, полученные искусственным интеллектом, будут сопоставляться с фактическими медицинскими заключениями.

Этот процесс называется валидацией. Его цель – определить, насколько точно модель работает в реальных медицинских условиях.

Валидация медицинской модели занимает много времени, поскольку это большая ответственность. Мы понимаем эту ответственность и тщательно подходим к своей работе, – говорят авторы проекта.

Именно здесь проявляется важный аспект проекта: создание технологии еще не означает, что она готова к применению в медицине. Безопасность и точность алгоритма необходимо проверить на клинических данных.

Приложение будет бесплатным

Авторы MendiSkin стремятся сделать технологию доступной для максимально широкого круга людей. Поэтому приложение планируют предоставлять бесплатно.

Сейчас оно доступно в App Store. В ближайшее время его планируют выпустить и в Google Play.

Мы хотим повысить медицинскую грамотность населения благодаря раннему выявлению заболеваний, – отмечают авторы проекта.

В дальнейшем команда планирует не ограничиваться анализом обычных родинок и добавить возможность анализа дерматоскопических изображений. В перспективе разработчики также намерены развивать направление косметологии.

Цель – снизить риск осложнений при раке кожи

Наша главная цель – помочь вовремя заметить рак кожи и своевременно обратиться к врачу. Таким образом, мы хотим предотвратить прогрессирование заболевания и развитие осложнений, – говорят в команде MendiSkin.

Приложение позволяет наблюдать за родинками на теле и сравнивать их изменения с течением времени. Если предстоящая валидация подтвердит эффективность модели, MendiSkin может стать доступным инструментом для мониторинга изменений кожи.