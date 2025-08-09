Сборная Казахстана по пляжному самбо успешно выступила на V чемпионате мира, который прошёл в Сингапуре, завоевав семь наград — одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых, передает BAQ.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

Единственное "золото" в активе нашей команды принесла Маргарита Бажаева в весовой категории до 50 кг. Серебряным призёром стал Аскар Еспусинов (до 58 кг). Бронзовые медали выиграли Жандос Бейсенбаев (до 71 кг), Болат Сапар (до 88 кг), Айнур Торебай (до 59 кг), Арайлым Абенова (до 72 кг), а также сборная Казахстана в командном зачёте.

В турнире приняли участие спортсмены из 20 стран, что сделало борьбу за медали особенно напряжённой.

Казахстанская федерация самбо поздравила национальную сборную с высоким результатом, отметив, что успех в Сингапуре ещё раз подтвердил высокий уровень отечественной школы самбо и её конкурентоспособность на мировой арене.