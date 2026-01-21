Личный состав инженерно-саперной группы национального контингента Казахстана успешно выполняет задачи на Голанских высотах в рамках мандата Организации Объединённых Наций, передает BAQ.KZ.

С 11 апреля 2025 года казахстанские саперы провели 44 операции, в ходе которых обезвредили более 1200 взрывоопасных предметов и 43 самодельных взрывных устройства. Кроме того, они совершили пять поисковых мероприятий на местности, базах и наблюдательных постах ООН, три разведывательных выезда на минные поля и одиннадцать рекогносцировок обнаруженных боеприпасов.

"Мы проводим разведку минных полей, обследуем базы и наблюдательные посты ООН, уничтожаем взрывоопасные предметы и самодельные взрывные устройства. Все найденные боеприпасы — это опасное наследие вооружённых конфликтов на территории Сирии", — отметил офицер управления материально-технического обеспечения Центра миротворческих операций майор Ернар Амантайұлы.

Перед направлением на Голанские высоты военнослужащие прошли специализированную подготовку в Центре миротворческих операций Алматинского гарнизона и Центре разминирования Конаевского гарнизона, где освоили трёхуровневый курс по гуманитарному разминированию.

Таким образом, инженерно-саперные войска Казахстана не только обеспечивают безопасность военного персонала и мирного населения, но и вносят весомый вклад в поддержание мира и стабильности в рамках миссий ООН.