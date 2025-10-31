Расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Казахстане остаются одними из самых низких в мире, показывают данные международной базы Numbeo, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Аналитики сравнили стоимость электроснабжения, отопления, кондиционирования, водоснабжения и вывоза мусора для среднестатистической квартиры площадью 42,5 кв. м и пришли к выводу, что средние месячные расходы казахстанцев на базовые коммунальные услуги составляют всего 27,1 доллара США, или около 15 тысяч тенге. С таким показателем Казахстан занял лишь 98-е место среди 127 стран в мировом рейтинге по дороговизне ЖКУ.

Для сравнения, большинство стран СНГ и Центральной Азии тратят на коммунальные услуги больше: в Азербайджане — 30 долларов, в Украине — 47,6 доллара, в России — 57,2 доллара, в Армении — 60,5 доллара, а в Молдове — 88,4 доллара. В то же время сопоставимые расходы наблюдаются в Беларуси (25,5 доллара) и Узбекистане (26,8 доллара), тогда как наименьшие показатели зафиксированы в Таджикистане и Кыргызстане — 21,8 и 19,8 доллара соответственно.

Если рассматривать постсоветское пространство в целом, страны Балтии оказываются среди лидеров по дороговизне ЖКУ: Эстония — 161,9 доллара, Латвия — 159,6 доллара, Литва — 120,2 доллара. В Грузии базовые расходы на коммунальные услуги составляют 37,1 доллара. В мировом масштабе наибольшие суммы тратят жители ведущих европейских стран: в Великобритании — 162,2 доллара, в Германии — 177,6 доллара, в Австрии — 193,6 доллара.

Однако важнее не абсолютная стоимость услуг, а их соотношение с доходами населения. Согласно данным Numbeo, "чистая" средняя зарплата в Казахстане на сентябрь 2025 года составила 531,5 доллара США (около 290 тыс. тенге), что близко к медианной зарплате по данным Бюро национальной статистики (316 тыс. тенге). Это позволяет рассчитать, что доля расходов на коммунальные услуги в среднем доходе казахстанцев составляет всего 5,1%. Для сравнения, в Узбекистане этот показатель — 5,4%, в Таджикистане — 8,1%, а в Украине — 10%, Латвии — 11,8%, Молдове — 12,6%.

Особенно показательны примеры стран с крайне высокими или низкими доходами: в Катаре доля расходов на ЖКУ составила всего 1,2% от зарплаты, в Кувейте и Исландии — 0,9%. В государствах с низким уровнем доходов и высоким тарифным давлением ситуация обратная: в Сирии траты на коммунальные услуги достигли 78% от заработка, на Кубе — 54,1%, в Кот-д’Ивуаре — 50,6%.

По данным казахстанской статистики, средние расходы домохозяйств на коммунальные услуги, содержание и ремонт жилья составили 68,4 тыс. тенге за первый квартал 2025 года, или около 23 тыс. тенге в месяц. Доля этих расходов в бюджете семьи составила всего 6,6%, и с годами показатель практически не меняется.

Таким образом, несмотря на рост тарифов в последние годы, коммунальные услуги в Казахстане остаются доступными и не оказывают значительного давления на семейный бюджет. Для уязвимых слоев населения работает система жилищной помощи, а правительство приостановило повышение тарифов для всех групп потребителей до конца первого квартала 2026 года, что дополнительно поддерживает стабильность и доступность базовых услуг для граждан.