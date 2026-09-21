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Казахстанские шахматистки одержали победу над Германией в Самарканде

Женская сборная выиграла матч пятого тура со счетом 2,5:1,5.

21 Сентября 2026, 07:11
АВТОР
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Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК 21 Сентября 2026, 07:11
21 Сентября 2026, 07:11
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Фото: Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК

В Самарканде завершился пятый тур 46-й Всемирной шахматной Олимпиады. Женская сборная Казахстана обыграла команду Германии, а мужская сборная сыграла вничью с Эстонией, сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Казахстанские шахматистки встречались со сборной Германии, которая входит в топ-10 мирового рейтинга. Матч продолжался около пяти часов и завершился победой Казахстана со счетом 2,5:1,5.

Решающее очко команде принесла Меруерт Камалиденова, одержавшая победу над Ханной Мари Клек. Еще три партии завершились вничью.

Казахстан — Германия — 2,5:1,5

Бибисара Асаубаева — Динара Вагнер — ничья;
Алуа Нурман — Элизабет Петц — ничья;
Меруерт Камалиденова — Ханна Мари Клек — победа Казахстана;
Елназ Калиахмет — Яна Шнайдер — ничья.

Мужская сборная Казахстана в пятом туре сыграла с командой Эстонии, занимавшей 62-е место в стартовом рейтинге. Матч завершился со счетом 2:2 — это первая ничья казахстанской команды на нынешней Олимпиаде.

Казахстан — Эстония — 2:2

Денис Махнёв — Илья Сирош — ничья;
Сауат Нургалиев — Кирилл Чукавин — победа Казахстана;
Даниал Сапенов — Меэлис Канеп — ничья;
Аңсат Алдияр — Дион Кривенко — поражение.

Шестой тур соревнований состоится 21 сентября. Всего на Олимпиаде предусмотрено 11 туров, заключительные партии пройдут 27 сентября.

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