Казахстанские шахматистки потеряли лидерство на Олимпиаде-2026
Сборная Китая вышла на первое место после восьмого тура соревнований.
25 Сентября 2026, 07:41
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25 Сентября 2026, 07:4125 Сентября 2026, 07:41
136Фото: kazchess.kz
Женская сборная Казахстана сыграла вничью с командой Индии в восьмом туре Всемирной шахматной Олимпиады-2026 и уступила первое место в турнирной таблице.
Противостояние Казахстана и Индии завершилось со счётом 2:2. Для казахстанских шахматисток эта ничья стала второй подряд после шести побед на старте Олимпиады.
В параллельном матче главный конкурент сборной Казахстана — команда Китая — обыграл Грузию со счётом 2,5:1,5.
Благодаря этой победе китайские шахматистки набрали больше очков и единолично возглавили турнирную таблицу.
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