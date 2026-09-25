Казахстанские шахматистки потеряли лидерство на Олимпиаде-2026

Женская сборная Казахстана сыграла вничью с командой Индии в восьмом туре Всемирной шахматной Олимпиады-2026 и уступила первое место в турнирной таблице.

Противостояние Казахстана и Индии завершилось со счётом 2:2. Для казахстанских шахматисток эта ничья стала второй подряд после шести побед на старте Олимпиады.

В параллельном матче главный конкурент сборной Казахстана — команда Китая — обыграл Грузию со счётом 2,5:1,5.

Благодаря этой победе китайские шахматистки набрали больше очков и единолично возглавили турнирную таблицу.