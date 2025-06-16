  • 16 Июня, 12:23
  • BAIGENEWS

Казахстанские шахматисты заняли второе место на турнире в Лондоне

Казахстанская сборная стала серебряным призёром World Blitz Team Championship.

Сегодня, 11:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09
94
Фото: Кадр видео

На командном чемпионате мира по блицу (World Blitz Team Championship), который прошёл в Лондоне, сборная Казахстана KazChess совершила исторический прорыв, завоевав серебряные медали среди сильнейших шахматных команд планеты, , передает BAQ.KZ.

В финале казахстанцы встретились с гранд-клубом WR Chess, уступив в упорной борьбе, но продемонстрировав выдающийся командный дух, мастерство и силу казахстанской шахматной школы.

"Спасибо за волю к победе, за вдохновение и эмоции! Вы — чемпионы наших сердец!" — написала Федерация шахмат Казахстана в Instagram.

На этом чемпионате за KazChess выступили титулованные шахматисты:

  • Дармен Садвокасов — первый чемпион мира среди юниоров от Казахстана,

  • Гульмира Даулетова — бронзовая призёрка Шахматной Олимпиады,
    и другие сильнейшие игроки страны.

В личных зачётах тоже не обошлось без успехов:

  • Меруерт Камалиденова — серебро в быстрых шахматах среди женщин,

  • Ислам Айтен и Нуракын Сулейман — бронза и серебро в рапиде среди юниоров.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kazakhstan Chess Federation (@kzchessfederation)

Самое читаемое

Наверх