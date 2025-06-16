На командном чемпионате мира по блицу (World Blitz Team Championship), который прошёл в Лондоне, сборная Казахстана KazChess совершила исторический прорыв, завоевав серебряные медали среди сильнейших шахматных команд планеты, , передает BAQ.KZ.
В финале казахстанцы встретились с гранд-клубом WR Chess, уступив в упорной борьбе, но продемонстрировав выдающийся командный дух, мастерство и силу казахстанской шахматной школы.
"Спасибо за волю к победе, за вдохновение и эмоции! Вы — чемпионы наших сердец!" — написала Федерация шахмат Казахстана в Instagram.
На этом чемпионате за KazChess выступили титулованные шахматисты:
-
Дармен Садвокасов — первый чемпион мира среди юниоров от Казахстана,
-
Гульмира Даулетова — бронзовая призёрка Шахматной Олимпиады,
и другие сильнейшие игроки страны.
В личных зачётах тоже не обошлось без успехов:
-
Меруерт Камалиденова — серебро в быстрых шахматах среди женщин,
-
Ислам Айтен и Нуракын Сулейман — бронза и серебро в рапиде среди юниоров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Kazakhstan Chess Federation (@kzchessfederation)