На командном чемпионате мира по блицу (World Blitz Team Championship), который прошёл в Лондоне, сборная Казахстана KazChess совершила исторический прорыв, завоевав серебряные медали среди сильнейших шахматных команд планеты, , передает BAQ.KZ.

В финале казахстанцы встретились с гранд-клубом WR Chess, уступив в упорной борьбе, но продемонстрировав выдающийся командный дух, мастерство и силу казахстанской шахматной школы.

"Спасибо за волю к победе, за вдохновение и эмоции! Вы — чемпионы наших сердец!" — написала Федерация шахмат Казахстана в Instagram.

На этом чемпионате за KazChess выступили титулованные шахматисты:

Дармен Садвокасов — первый чемпион мира среди юниоров от Казахстана,

Гульмира Даулетова — бронзовая призёрка Шахматной Олимпиады,

и другие сильнейшие игроки страны.

В личных зачётах тоже не обошлось без успехов:

Меруерт Камалиденова — серебро в быстрых шахматах среди женщин,

Ислам Айтен и Нуракын Сулейман — бронза и серебро в рапиде среди юниоров.