С 7 по 10 августа в Макао пройдет крупнейший в Азии чемпионат по робототехнике среди школьников FIRST LEGO League Asia Open Championship. Казахстан представят 9 команд, среди которых учащиеся школ нового формата, построенных в рамках национального проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ.

В состав сборной вошли школьники из городов Шымкент, Алматы Туркестанской и Кызылординской областей. Все они прошли строгий национальный отбор и продемонстрировали высокий уровень подготовки в инженерии, программировании и инновационном мышлении. Теперь юные казахстанцы готовы побороться за звание лучших среди 500 команд из 30 стран мира перед аудиторией в 12 тысяч зрителей.

Этот успех является не просто победой отдельных детей, а знаковым достижением для отечественной системы образования.

"Сегодня в стране построено 128 школ нового формата почти на 300 тысяч ученических мест. Оснащение "Келешек мектептері" современными STEM-лабораториями позволило раскрыть инженерный и научный потенциал детей из разных регионов страны, превратив их в реальных конкурентов на международной арене", – отметила официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангелдыкызы

Отдельного внимания заслуживает недавний успех команд из Алматы, в составе которых выступали ученики школ нового формата. На World Robot Contest Championships в китайском городе Санья команды Point и Almaty RobKz завоевали награды Connect Award и Promote Award в категории FIRST Tech Challenge, подтвердив высокий уровень казахстанской подготовки.

Чемпионат в Макао станет для ребят не только серьезным техническим испытанием, но и возможностью для культурного обмена, расширения кругозора и международной кооперации. В этом году тема соревнований посвящена исследованию океана и водных ресурсов, где наши школьники представят собственные инженерные решения и научные проекты в этой области.