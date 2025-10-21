В течение одного дня в Казахстане были раскрыты два случая ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в школах, передает BAQ.KZ.

Первый инцидент произошёл в Петропавловске — анонимный звонок на канал 112 сообщил о бомбе в одной из средних школ. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи. После тщательной проверки никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность звонившего — им оказался девятиклассник, состоящий на учете в психиатрической службе.

Похожий случай произошел в городе Каскелен Алматинской области. В дежурную часть управления полиции Карасайского района поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в местной средней школе. Здание было оперативно эвакуировано и проверено, взрывных устройств не найдено. Вскоре правоохранители задержали предполагаемого звонившего — 16-летнего подростка.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В Министерстве внутренних дел напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым деянием: согласно статье 273 УК РК, за такие действия предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы. Кроме того, подобные "шутки" отвлекают экстренные службы от реагирования на реальные угрозы, подвергая риску жизни и безопасность граждан.

Правоохранители призывают родителей внимательнее следить за поведением своих детей, объяснять им серьезность подобных действий и формировать ответственное отношение к обществу и закону.