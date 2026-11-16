Казахстанские школьники признаны самыми довольными жизнью среди 83 стран
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Казахстан занял первое место среди 83 стран по уровню удовлетворённости жизнью среди 15-летних школьников. Согласно представленным результатам международного исследования PISA-2025, казахстанские подростки оценили свою жизнь в среднем на 8,63 балла из 10. Об этом на правительственном часе в Курултае заявила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По словам министра, результаты исследования также свидетельствуют о сравнительно низком уровне буллинга среди казахстанских школьников.
«По результатам международного исследования PISA-2025 средний уровень удовлетворённости жизнью среди 15-летних учащихся Казахстана составил 8,63 балла из 10. Казахстан занял первое место среди 83 стран. Уровень буллинга в нашей стране составил 9%, что ниже показателя стран ОЭСР – 20%», – сообщила Сулейменова.
Как в школах выявляют психологические проблемы
Министр также рассказала о модернизации психологической службы в образовательных организациях.
В Казахстане разработана единая трёхуровневая система диагностики, направленная на раннее выявление тревожности, стресса, последствий насилия, буллинга, депрессии и признаков суицидального поведения у детей.
Система объединяет семь первичных, шесть углублённых и семь проективных методик, которые используют педагоги-психологи. Все утверждённые инструменты интегрированы в единую цифровую платформу.
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