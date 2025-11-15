Казахстанские школьники вошли в Детский совет СНГ
Казахстанские детские лидеры впервые вошли в состав Детского совета лидеров детского движения стран СНГ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по охране прав детей. В новый консультативный орган утверждены Жібек Мамырхан из Шымкента и Мәди Бердіхан из Кызылординской области. Накануне они приняли участие в первом заседании Совета, где представили опыт Казахстана в сфере защиты прав детей.
В ходе заседания Комиссии уполномоченных по правам ребёнка стран СНГ казахстанская сторона представила обзор текущих инициатив: развитие института детских омбудсменов, деятельность школьных парламентов, меры по профилактике буллинга и онлайн-рисков, а также работу национальной линии помощи "111" и цифровых инструментов реагирования на обращения детей.
Следующим этапом совместной работы станет международная конференция детей стран СНГ, которая пройдет 20 ноября — во Всемирный день ребенка — на площадке Казахстана. Центральной темой станет информационная безопасность детей в цифровую эпоху. На конференции казахстанские детские омбудсмены представят свои предложения и лучшие практики, применяемые в республике.
