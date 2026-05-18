Казахстанские школьники впервые получили награды на олимпиаде по философии
Ученики из Казахстана впервые в истории страны отмечены наградами на престижной Международной олимпиаде по философии.
С 14 по 17 мая в Варшавt прошла Международная олимпиада по философии среди школьников 10–11 классов, передает BAQ.kz.
В интеллектуальном соревновании приняли участие 118 учащихся более чем из 50 стран мира.
Сборная Казахстана по итогам олимпиады впервые в истории была удостоена наград.
Почетные грамоты получили ученица 11 класса гимназии имени Каныша Сатпаева из Караганды Евгения Шатохина и ученик Интеллектуальной школы «Алматы-Медеу» Сәкен Заңғар.
Исторический результат
Эксперты отмечают, что успех школьников свидетельствует о росте уровня подготовки, развитии критического мышления и интеллектуальной культуры среди казахстанской молодежи.
