Казахстанские школьники впервые получили награды на олимпиаде по философии

С 14 по 17 мая в Варшавt прошла Международная олимпиада по философии среди школьников 10–11 классов, передает BAQ.kz.

В интеллектуальном соревновании приняли участие 118 учащихся более чем из 50 стран мира.

Сборная Казахстана по итогам олимпиады впервые в истории была удостоена наград.

Почетные грамоты получили ученица 11 класса гимназии имени Каныша Сатпаева из Караганды Евгения Шатохина и ученик Интеллектуальной школы «Алматы-Медеу» Сәкен Заңғар.

Исторический результат

Этот результат стал первым в истории участия Казахстана в Международной олимпиаде по философии.

Эксперты отмечают, что успех школьников свидетельствует о росте уровня подготовки, развитии критического мышления и интеллектуальной культуры среди казахстанской молодежи.

