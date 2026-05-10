Казахстанские школьники завоевали первое место на чемпионате по дрон-футболу в США

Международный чемпионат FIDA USA Drone Soccer Championship проходил с 30 по 2 мая в Палм-Спрингс, штат Калифорния. В турнире приняли участие более 100 команд из 17 стран. Казахстан отправил на соревнования пять команд — четыре из столицы и одна из Актобе. Школьники вернулись на родину в этот понедельник с золотом в двух дисциплинах чемпионата, передает BAQ.KZ.

В индивидуальной дисциплине Super Pilot первое место занял ученик 9-класса школы №8 города Астаны — Амантай Арсен. Под руководством тренера Жанибека Ражабова Арсену удалось опередить соперников в одной из самых сложных дисциплин чемпионата.

Второе место занял Хайралла Айсултан, ученик 8-класса столичной школы №82. Тренером выступил— Динмухамед Орынбасар.

В командном зачёте Drone Soccer Class 20 казахстанские школьники заняли весь пьедестал. Первое место — команда Kemel Bilim из Актобе под руководством тренера Амангоса Еламана Бауыржанулы. Второе — школа №8 Астаны, третье — школа №82.

К чемпионату команды готовились больше года. Перед поездкой в США команды прошли официальный национальный отбор в Астане, а заявку на участие в американском турнире пришлось защищать перед международной федерацией FIDA.

«Мы, как представители Ассоциации в Казахстане долго работали над заявкой на соревнования в США, так как видели результаты наших ребят и знали, что они смогут заявить о себе на международной арене. Для меня это одна из первых по-настоящему больших международных побед казахстанского дрон-футбола. Я безмерно горжусь каждым учеником и каждым тренером», — рассказывает Алихан Рыспай, директор Kazakhstan Drone Soccer Association.

По итогам чемпионата казахстанские команды выступили в двух категориях. В классе 20 — дроны до 20 сантиметров — забрали весь пьедестал: все три призовых места среди 17 стран. В классе 40, где машины вдвое крупнее, показали лучший результат по итогам всех соревнований.