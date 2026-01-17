Международные соревнования NeoScience Olympiad и Coding Olympiad Grand Final прошли в городах Майами и Орландо (штат Флорида, США). В престижных интеллектуальных состязаниях приняли участие 14 учеников одной из казахстанских школ, достойно представив страну на мировом уровне, передаёт BAQ.KZ.

Каждая олимпиада состояла из двух этапов — экзаменов, в ходе которых участники демонстрировали знания и практические навыки.

Направления соревнований

Science Olympiad:

учащиеся 6–7–8 классов соревновались по математике и естественным наукам;

школьники 9–10–11 классов показывали знания по биологии, химии, физике и математике.

Coding Olympiad:

участники выступали в категориях CodeCombat и AI Prompt Lab, демонстрируя навыки программирования и работы с искусственным интеллектом. Команда школы проявила высокий уровень подготовки и активность, что позволило завоевать большое количество наград и укрепить престиж учебного заведения на международной арене.

Абсолютное серебро:

Амина Курбанкожа — AI Prompt Lab

Абсолютная бронза:

Ясин Жалгасбаева — Биология, Математика

Адия Ержанкызы — AI Prompt Lab

Золотые медали

Камила Кадралиева (биология),

Адема Курманова (биология),

Асия Дурсунова (математика),

Амина Курбанкожа (математика),

Нафиса Худайберганова (математика),

Дайана Ержан (AI Prompt Lab),

Ажар Саттыклышова (AI Prompt Lab).

Серебряные медали

Адия Ержанкызы (биология, химия, CodeCombat),

Ясин Жалгасбаева (CodeCombat, AI Prompt Lab),

Камила Кадралиева (AI Prompt Lab),

Хадиша Сайфидин (математика),

Ажар Саттыклышова (математика, естественные науки),

Айару Тілеп (математика, химия, CodeCombat),

Асия Дурсунова (AI Prompt Lab),

Томирис Сыздыкова (AI Prompt Lab),

Амина Курбанкожа (естественные науки, CodeCombat),

Дайана Ержан (биология),

Нафиса Худайберганова (AI Prompt Lab).

Бронзовые медали

Камила Кадралиева (биология, CodeCombat, математика),

Адема Курманова (AI Prompt Lab),

Айсана Угланова (AI Prompt Lab),

Хадиша Сайфидин (биология, CodeCombat),

Зере Жанайдар (AI Prompt Lab),

Айару Тілеп (AI Prompt Lab),

Асия Дурсунова (биология),

Томирис Сыздыкова (биология),

Дайана Ержан (химия),

Нафиса Худайберганова (естественные науки, CodeCombat).

Участники из школ Астаны

Золото:

Ләйлім Рыскали (AI Prompt Lab),

Ания Бекмагамбетова (CodeCombat).

Серебро:

Ләйлім Рыскали (CodeCombat, биология),

Ания Бекмагамбетова (AI Prompt Lab, биология).

Бронза:

Нұрали Төлеген (CodeCombat, AI Prompt Lab).

Успешное выступление казахстанских школьников на международной олимпиаде стало подтверждением высокого уровня подготовки и конкурентоспособности отечественного образования на мировой арене.