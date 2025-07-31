В Таиланде завершилась Международная олимпиада по географии (IGeO-2025) — одно из самых престижных соревнований для школьников, наряду с олимпиадами по химии, математике, биологии, физике и информатике. Казахстанская сборная вошла в число сильнейших, завоевав две золотые и две серебряные медали — это лучший результат за всё время участия страны в IGeO с 2012 года, передает BAQ.KZ.

Победители:

Талгат Байбусунов, 12 класс, NIS Карагандинской области

Енбахтов Андрей, 10 класс, NIS Костанайской области

Болат Акжол, 12 класс, NIS Жетысуской области

Алихан Калмагамбетов, 12 класс, NIS Актюбинской области

Успех команды — результат не только таланта школьников, но и профессионализма наставников. Руководителями казахстанской сборной стали:

Рустам Валеев, студент 2 курса КазНИТУ им. К. Сатпаева

Абай Дуйсен, победитель международных и республиканских олимпиад

С момента первого участия Казахстана в IGeO в 2012 году казахстанская сборная завоевала 5 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. Но именно 2025 год стал историческим прорывом.