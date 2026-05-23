Казахстанские школьники завоевали шесть медалей на биологической олимпиаде

С 15 по 22 мая на федеральной территории «Сириус» Российской Федерации прошла Открытая международная биологическая олимпиада (OIBO-2026).

Сборная Казахстана была представлена шестью школьниками и показала 100-процентный результат, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Обладатели золотых медалей:

Ерсултан Кайркен – ученик 11 класса специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Павлодарской области;

Софья Желтова – ученица 11 класса NIS Медеуского района города Алматы.

Обладатели серебряных медалей:

Нурали Билялов – ученик 10 класса специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Павлодарской области;

Дарын Мукашев – ученик 11 класса специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Восточно-Казахстанской области;

Нурасыл Адилгали – ученик 9 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангистауской области.

Бронзовую медаль завоевала:

Евгения Меженина – ученица 10 класса NIS города Караганды.

Руководитель команды – Динмухаммед Уразбаев, призёр республиканских и международных олимпиад, ныне студент 4 курса НАО «Astana Medical University».

OIBO включала теоретический, практический и командный проектный туры. Участники выполняли сложные задания по молекулярной биологии, генетике, биохимии и физиологии, а также проводили лабораторные работы по ботанике, зоологии и биоинформатике.

Олимпиада оценивала не только теоретические знания школьников, но и их навыки исследования, анализа информации и применения междисциплинарных связей.