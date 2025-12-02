Казахстанские школьники завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде среди юниоров
Участники соревновались по физике, химии и биологии.
В Сочи завершилась Международная естественно-научная олимпиада среди юниоров IJSO-2025, в которой приняли участие более 120 школьников из 21 страны. Участники соревновались по физике, химии и биологии.
Сборная Казахстана, состоявшая из шести учащихся и трёх руководителей, показала 100% результат и завоевала шесть медалей.
Серебряные медали получили Ратмир Кутырев (10 класс, Республиканская физико-математическая школа, Алматы), Даниил Перепелица (9 класс, лицей №8, Павлодар) и Мухаммад Сыздыков (10 класс, лицей-интернат Білім-инновация, Жамбылская область).
Бронзовые медали завоевали Тимур Алпысбаев (9 класс, NURORDA, Астана), Ерасыл Дүйсенбеков (10 класс, лицей Білім-инновация, Абайская область) и Нурсейит Сейтказиев (9 класс, лицей-интернат Білім-инновация, Акмолинская область).
