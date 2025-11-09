Казахстанские школьники завоевали все медали на международной олимпиаде KhIMIO2025
Победы казахстанских школьников подтверждают высокий уровень подготовки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана показала 100% результат на международной олимпиаде по математике и информатике KhIMIO2025, которая проходила с 5 по 9 ноября в Душанбе, столице Таджикистана. В соревнованиях участвовали школьники из десяти стран, передаёт BAQ.KZ.
Команда Казахстана выступала в двух возрастных категориях: 14–15 лет (7–8 классы) и 16–18 лет (9–11 классы). Участники показали высокий уровень знаний и завоевали восемь медалей.
В старшей возрастной категории (9–11 классы) золотую медаль по информатике получил Мансур Мамадахунов из Кызылординского областного лицея-интерната "Білім-инновация". Серебряные медали завоевали: Алдияр Сейтбай (Астана, информатика), Али Еркебуланов (Назарбаев Интеллектуальная школа ФМН, Алматы, математика) и Бердибек Орынбасар (Атырауский областной лицей-интернат №1 "Білім-инновация", математика).
В младшей возрастной категории (7–8 классы) серебряные медали получили Ахмет Бердимурат (Актюбинский специализированный лицей-интернат "Білім-инновация", математика), Темир Оразбек (РФМШ, Алматы, математика) и Азамат Рахимбердиев (Атырауский областной лицей-интернат №1 "Білім-инновация", информатика). Бронзовую медаль завоевал Ислам Ермуханов (Актюбинский областной лицей-интернат "Білім-инновация", информатика).
Участники олимпиады соревновались в теоретических и практических турах по математике и информатике. Рабочими языками мероприятия были английский, русский и таджикский.
Победы казахстанских школьников подтверждают высокий уровень подготовки одарённых учащихся и укрепляют позиции страны на международной образовательной арене.
Самое читаемое
- В Акмолинской и Павлодарской областях временно ограничено движение на автодорогах из-за непогоды
- Софья Самоделкина завоевала серебро на Гран-при по фигурному катанию в Японии
- Дональд Трамп подвел итоги саммита с лидерами пяти стран Центральной Азии
- Алматы станет центром развития AI в Центральной Азии
- "Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали