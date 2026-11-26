Казахстан стал лучшим в Центральной Азии в Глобальном индексе знаний 2026 года. Страна заняла 60-е место среди 155 стран и набрала 48,1 балла из 100. Узбекистан оказался на 74-м месте, Кыргызстан на 83-м, Таджикистан на 123-м. Туркменистан в общий рейтинг не попал, по нему не хватило данных.

Результаты представили 24 ноября в Дубае на Саммите знаний. Индекс составляют Программа развития ООН и Фонд знаний имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

Школы сильнее, чем в США

Самый яркий результат Казахстан показал в довузовском образовании. Сюда входят детские сады и школы. Здесь страна заняла 19-е место из 179 и набрала 69,6 балла. Для понимания, средний балл стран ОЭСР, клуба самых развитых экономик планеты, составляет 67,6. Средний показатель по Европе и Центральной Азии ещё ниже, 64,6.

Соединённые Штаты в этой категории только на 29-м месте. Германия на 17-м, Узбекистан на 18-м. Первое место по школьному образованию заняла Южная Корея, второе Беларусь.

Авторы смотрят не только на оценки и охват детей образованием. В расчёт идёт, сколько учеников приходится на одного квалифицированного учителя, сколько детей заканчивают школу и есть ли разрыв между мальчиками и девочками. Учитывают даже здоровье детей. Например, долю малышей до 5 лет с задержкой роста, ожирение у школьников и то, как часто подростки сталкиваются с буллингом.

Соседи и лидеры

Ровно столько же баллов, сколько у Казахстана, набрал Катар, он на строчку выше. Россия на 55-м месте, Беларусь на 51-м, Грузия на 50-м, Азербайджан на 79-м. Мексика на 68-м месте, Индия на 71-м, Китай на 41-м.

Возглавила рейтинг Швейцария с 69,8 балла. Второе место у Сингапура, третье у Швеции. В пятёрку вошли Дания и Норвегия, следом идут Финляндия, Нидерланды, Великобритания и Ирландия. Германия замыкает первую десятку.

Как появился индекс

Глобальный индекс знаний выпускают с 2017 года, нынешний выпуск 10-й. С тех пор методику дважды серьёзно перерабатывали, в 2021–2022 и в 2024–2025 годах. Сейчас страны оценивают по 6 направлениям. Это школьное образование, профессиональное и высшее образование, наука и инновации, цифровые технологии, экономика, а также экология, социальная сфера и качество управления. Всего в расчёте 38 показателей. Данные собирали по 195 странам, но полный набор нашёлся только для 155.

Из-за новой методики места в этом году напрямую не сравнивают с прошлыми выпусками.

Знания как подушка безопасности

Нынешний доклад называется «Навигация в кризисах меняющегося мира». Авторы доказывают, что страны с сильными системами образования и науки лучше переживают потрясения. Связь видна и в цифрах. Индекс знаний почти полностью совпадает с индексом человеческого развития ООН. У стран из верхней четверти рейтинга средний ВВП на душу населения примерно в 13 раз выше, чем у нижней четверти.

В докладе приводят и пример этого года. После обострения на Ближнем Востоке школы в нескольких странах Персидского залива за считанные дни перешли на дистанционку. В Ливане учебный год приостановили, а больше 325 государственных школ превратили в убежища для переселенцев.

Отдельно авторы пишут об искусственном интеллекте. Число научных статей об ИИ с 2017 по 2024 год выросло почти втрое. При этом США и Китай вместе дают около трети всех публикаций об ИИ и 60% патентов в этой области.