Сборная Казахстана по фехтованию готовится к очередному этапу Кубка мира. На этот раз сильнейшие шпажисты встретятся в Ташкенте, где казахстанцы выступят сразу в двух дисциплинах – личной и командной. Особое внимание будет приковано к Вадиму Шарлаимову, который на предыдущем этапе завоевал бронзовую медаль, передаёт BAQ.KZ.

Соревнования пройдут с 3 по 6 декабря в столице Узбекистана.

В индивидуальном турнире Казахстан представят 12 спортсменов: Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов, Нуржан Абжанов, Эльмир Алимжанов, Александр Федотов, Алексей Касаткин, Богдан Лукин, Габидин Мустафин, Кирилл Павлов и Георгий Тинников.

За командные медали поборются четверо шпажистов – Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

На предыдущем этапе Кубка мира в швейцарском Берне Вадим Шарлаимов поднялся на третью ступень пьедестала в индивидуальных соревнованиях.

Теперь казахстанским фехтовальщикам предстоит проверить свои силы на следующем международном старте в Ташкенте.