Казахстанские шпажисты выиграли три главных турнира за четыре месяца

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах завершила один из самых успешных отрезков в своей истории. За четыре месяца команда выиграла чемпионат Азии, чемпионат мира и Азиатские игры.

Победная серия началась в июне в Нью-Дели. Казахстанская команда стала чемпионом Азии, опередив Японию, Гонконг и Южную Корею.

Уже в июле казахстанские шпажисты впервые выиграли командный чемпионат мира в Гонконге. В финале сборная Казахстана победила Украину со счетом 45:40.

Третьим крупным титулом стало золото Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое.

Камбэк в финале Азиады

В решающем противостоянии Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай встретились со сборной Южной Кореи.

По ходу финала казахстанцы уступали почти десять уколов, однако сумели переломить ход встречи и одержали победу со счетом 43:42.

Для Казахстана это первое золото Азиатских игр в мужской командной шпаге с 2002 года. Ранее сборная также побеждала в этой дисциплине на Азиадах 1994 и 2002 годов.

За один сезон казахстанские шпажисты собрали три крупнейших титула – чемпионов Азии, мира и Азиатских игр.

В представленном Федерацией фехтования анализе этот результат называют уникальным для мужской командной шпаги и сравнивают с «Большим шлемом» в теннисе или треблом в футболе. При этом официального термина для подобной серии побед в международном фехтовании нет.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов связал результат сборной с совместной работой спортсменов, тренеров, Федерации и государственной системой подготовки.

«Этот результат – итог системной работы Федерации, тренерского штаба и спортсменов при большой поддержке государства. Федерация внедряет современные методики и научные подходы, а зарубежные специалисты, привлекаемые для обмена опытом, усиливают работу наших отечественных тренеров», – отметил Ербол Мырзабосынов.

Президент Федерации фехтования Казахстана Мирбулат Абуов считает, что нынешняя команда уже заняла особое место в истории отечественного спорта.

«Думаю, сегодня эта команда уже заслужила называться легендарной. Понимаем, что с результатами растут ожидания и ответственность. Мы воспринимаем достигнутое не как финальную точку, а как новый уровень, который теперь необходимо удержать», – сказал он.

Следующей крупной целью команды станет олимпийский цикл и подготовка к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.