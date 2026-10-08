Казахстанские шпажисты выступят на Кубке мира в Касабланке
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Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие в этапе Кубка мира, который пройдёт с 15 по 18 октября в Касабланке (Марокко), сообщает Olympic.kz.
Казахстанские фехтовальщики выступят как в личных, так и в командных соревнованиях среди мужчин и женщин.
В мужском индивидуальном турнире страну представят Нуржан Абжанов, Эльмир Алимжанов, Александр Федотов, Алексей Касаткин, Ансар Касен, Руслан Курбанов, Богдан Лукин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов и Георгий Тинников.
В женской части соревнований выступят Владислава Андреева, Ирина Бакалдина, Софья Николайчук и Дарья Самоделкина.
В командном турнире у мужчин Казахстан представят Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов. Женская команда выйдет в составе Владиславы Андреевой, Ирины Бакалдиной, Софьи Николайчук и Дарьи Самоделкиной.
Для мужской сборной Казахстана 2026 год стал особенно успешным. Команда завоевала золото на чемпионатах Азии и мира, а также на Азиатских играх в Японии. Кроме того, Кирилл Проходов стал серебряным призёром Азиады в личном турнире.
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